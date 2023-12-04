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07:50, 4 декабря 2023Среда обитания

Москвичей предупредили об опасной погоде

В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за крепкого ветра, гололедицы и сильных снегопадов. Соответствующее решение принял Гидрометцентр, следует из данных прогностической карты.

По информации из источника, порывы ветра в Москве местами будут достигать до 16 метров в секунду. Предупреждение в столице будет действовать до 12 часов вторника, 5 декабря.

«Желтый уровень» опасности из-за порывов ветра до 16 метров в секунду объявили и в Московской области, предупреждение продержится до 21 часа понедельника, 4 декабря. Помимо этого, в ближайшие дни в регионе выпадет большое количество осадков, ожидается гололедица. Предупреждение относительно скользких дорог будет действовать до 12 часов вторника, 5 декабря, а относительно обильных снегопадов — до 9 утра понедельника, 4 декабря.

Днем ранее стало известно, что снегопад в воскресенье, 3 декабря, оказался рекордным для Москвы за всю историю наблюдений.

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      Полина Кислицына
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