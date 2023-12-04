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09:13, 4 декабря 2023Среда обитания

Москву накрыл небывалый снегопад

Синоптик Тишковец: высота снежного покрова в столице достигла небывалых величин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Количество осадков, выпавшее в Москве за сутки, могло стать рекордным за всю историю измерений. О том, что столицу накрыл небывалый снегопад, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram.

По словам синоптика, за сутки в городе выпало 25-30 процентов от месячной нормы осадков. «В Москве на базовой метеостанции ВДНХ за минувшие сутки выпало 13 миллиметров осадков, или 25 процентов от месячной нормы осадков. Другие столичные метеостанции зафиксировали: Тушино — 13 миллиметров, Балчуг — 15 миллиметров, МГУ --16 миллиметров», — поделился информацией он.

Тишковец пояснил, что в идеальных условиях миллиметр осадков в переводе на воду примерно равен сантиметру снега. В связи с этим он предположил, что с высокой долей вероятности высота снежного покрова в Москве достигла небывалой величины. Эксперт сообщил, что если 3 декабря в районе метеостанции ВДНХ высота сугробов составляла 19 сантиметров, то к утру 4 декабря — порядка 30 сантиметров, что более чем вчетверо выше климатической нормы, характерной для начала зимы (семь сантиметров).

«Такого снежного покрова либо не было никогда за всю историю измерений, либо случился повтор рекордов 71-летней и 19-летней давности, когда снегомерная линейка проваливалась на глубину 30 сантиметров», — заявил синоптик. В заключение специалист отметил, что более точные данные о минувшем снегопаде появятся после девяти часов утра.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра и гололедицы.

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      Полина Кислицына
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