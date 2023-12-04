WP: на Украине пожаловались на истребители МиГ-29, используемые ВСУ

Бывший высокопоставленный украинский чиновник пожаловался на истребители МиГ-29, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), так как, по его мнению, они гораздо хуже российских Су-35. Его слова приводит газета The Washington Post.

«Представьте МиГ и Су-35 в небе. Мы их не видим, а они нас видят. Мы не можем догнать их, а они могут догнать нас», — заявил неназванный чиновник.

Именно поэтому, отметил он, Киев так жаждет получить истребители F-16.