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18:49, 4 декабря 2023Бывший СССР

На Украине пожаловались на используемые ВСУ истребители

WP: на Украине пожаловались на истребители МиГ-29, используемые ВСУ

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Бывший высокопоставленный украинский чиновник пожаловался на истребители МиГ-29, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), так как, по его мнению, они гораздо хуже российских Су-35. Его слова приводит газета The Washington Post.

«Представьте МиГ и Су-35 в небе. Мы их не видим, а они нас видят. Мы не можем догнать их, а они могут догнать нас», — заявил неназванный чиновник.

Именно поэтому, отметил он, Киев так жаждет получить истребители F-16.

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      Алевтина Запольская
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