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14:38, 29 ноября 2023Мир

Генсек НАТО снова не смог назвать даты поставок истребителей F-16 Украине

Генсек НАТО Столтенберг: даты поставок F-16 Украине еще не определены

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Конкретные даты поставок истребителей американских истребителей F-16 Украине еще не определены, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Reuters.

«Я не могу назвать конкретную дату, но я надеюсь, что поставка будет как можно скорее», — выразил надежду генсек, добавив, что сейчас альянс прежде всего нацелен на подготовку украинских пилотов к работе на данном самолете.

Ранее Столтенберг заявил, что поставки истребителей F-16 — «это не серебряная пуля», которая позволит фундаментально изменить ситуацию на Украине, поэтому Киеву не нужно строить больших ожиданий насчет получения этих истребителей.

21 ноября сообщалось, что в Дании началось обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. По словам спикера ВВС Вооруженных сил Украины Юрия Игната, украинских пилотов ранее обучали на легкомоторных самолетах натовского образца и теперь перешли к совместным с инструкторами полетам на реактивных истребителях.

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      Виктория Кондратьева
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