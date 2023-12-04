Названы самые популярные исполнители 2023 года

«ВКонтакте»: Macan и Инстасамка стали самыми популярными исполнителями года

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) второй год подряд стал «Артистом года», его треки набрали более миллиарда прослушиваний. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Кроме того, его альбом «12» победил в номинации «Альбом года», набрав более 230 миллионов прослушиваний на платформе «VK Музыка».

«Артисткой года» стала Инстасамка (Дарья Зотеева), а ее трек «За деньги да» — «Треком года» за более 140 миллионов прослушиваний на платформе.

Осетинский дуэт Miyagi & Эндшпиль (Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев) объявили «Группой года». Суммарно он набрал 900 миллионов прослушиваний в 2023 году.

В номинации «Фит года» победили Кравц & Гио Пика (Павел Кравцов и Гио Джиоев), чей трек «Где прошла ты» стал одним из главных треков года и набрал более 120 миллионов прослушиваний.

Ранее эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о паразитировании на популярности Инстасамки. Так певица прокомментировала совместную работу с исполнительницей. «Даша была инициатором, а я рада. Она утром просыпалась и всегда пела "Титаник". Я за счет Даши спаразитировала в чартах на первое место. Это Дашина заслуга», — заявила Лолита, подчеркнув, что рада сотрудничеству с Зотеевой.