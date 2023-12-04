Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:36, 4 декабря 2023Интернет и СМИ

Названы самые популярные исполнители 2023 года

«ВКонтакте»: Macan и Инстасамка стали самыми популярными исполнителями года

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) второй год подряд стал «Артистом года», его треки набрали более миллиарда прослушиваний. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Кроме того, его альбом «12» победил в номинации «Альбом года», набрав более 230 миллионов прослушиваний на платформе «VK Музыка».

«Артисткой года» стала Инстасамка (Дарья Зотеева), а ее трек «За деньги да» — «Треком года» за более 140 миллионов прослушиваний на платформе.

Осетинский дуэт Miyagi & Эндшпиль (Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев) объявили «Группой года». Суммарно он набрал 900 миллионов прослушиваний в 2023 году.

В номинации «Фит года» победили Кравц & Гио Пика (Павел Кравцов и Гио Джиоев), чей трек «Где прошла ты» стал одним из главных треков года и набрал более 120 миллионов прослушиваний.

Ранее эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о паразитировании на популярности Инстасамки. Так певица прокомментировала совместную работу с исполнительницей. «Даша была инициатором, а я рада. Она утром просыпалась и всегда пела "Титаник". Я за счет Даши спаразитировала в чартах на первое место. Это Дашина заслуга», — заявила Лолита, подчеркнув, что рада сотрудничеству с Зотеевой.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне почти перестали покупать жилье. Ждать ли снижения цен на квартиры?

      Индекс Мосбиржи опустился до минимума за два месяца

      Названы самые узнаваемые памятники в России

      Огромные кроссовки из новой коллекции Balenciaga подняли на смех в сети

      Уилл Смит рассказал о работе над второй частью фильма «Я — легенда»

      Россия в зоне СВО на Днепре начали применять аэролодку Alligator

      В российском регионе мужчина изнасиловал падчерицу и расправился с ее матерью

      Песков сравнил Украину с бездонной бочкой для денег

      Названо имя нового наставника в шоу «Голос»

      Продажи российской фанеры в мире рухнули из-за Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости