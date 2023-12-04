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15:11, 4 декабря 2023Бывший СССР

На Украине разработают новую модификацию ракетного комплекса

В Минобороны Украины сообщили о разработке новой модификации комплекса «Нептун»

Фото: VoidWanderer / Wikimedia

На Украине разработают новую модификацию противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» с увеличенной дальностью. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Иван Гаврилюк в интервью «АрмияИнформ».

По его словам, ведется разработка так называемого «долгого "Нептуна"» с увеличенной дальностью. Других деталей Гаврилюк не раскрыл.

Журналисты портала «Милитарный» предполагают, что новая модификация противокорабельной ракеты будет приспособлена и для поражения наземных целей.

Также Гаврилюк сообщил, что продолжается работа по укреплению системы ПВО совместно с министерством стратегических отраслей промышленности. В частности, ведется работа над модернизацией зенитно-ракетных комплексов «Бук» и С-300.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у США 17 миллионов снарядов для «деоккупации» Украины. Как утверждается, требование было озвучено в ходе визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев.

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      Юрий Леонов
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