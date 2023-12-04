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15:11, 4 декабря 2023Путешествия

Обворованным в турецком отеле россиянам пригрозили штрафом за вызов полиции

TourDom: обворованным в Стамбуле россиянам пригрозили штрафом за вызов полиции

Фото: Murad Sezer / Reuters

Обворованным в турецком отеле российским туристам пригрозили штрафом за «ложный вызов» полиции. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на турагента Марию Серебрянникову.

Она рассказала изданию, что ее клиенты заселились в гостиницу Стамбула и отправились гулять по городу, оставив на тумбочке 400 евро (около 39 тысяч рублей). Серебрянникова добавила, что, когда путешественники вернулись, они обнаружили, что деньги пропали.

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По данным источника, менеджеры отеля отказали россиянам в просьбе вызвать полицию. Более того, они предупредили, что сотрудники правопорядка якобы будут расценивать этот случай как необоснованное обращение, поскольку купюры не находились в сейфе.

Юрист Дмитрий Давыденко в беседе с журналистами издания отметил, что в отеле хотят ввести гостей в заблуждение. Он порекомендовал туристам пообщаться с управляющим или представителем службы безопасности гостиницы и потребовать у них записи с камер видеонаблюдения. По словам Давыденко, если выяснится, что кто-то заходил в номер, пока они были на прогулке, им следует вызвать полицию.

Ранее стюардесса американской авиакомпании Delta Airlines раскрыла простой способ сделать из подручных средств сигнализацию в номере отеля и обезопасить себя от злоумышленников. 51-летняя бортпроводница из США по имени Сиси показала подписчикам, как можно использовать гладильную доску, чтобы услышать незваных гостей.

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      Марина Черняк
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