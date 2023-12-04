Обворованным в турецком отеле россиянам пригрозили штрафом за вызов полиции

TourDom: обворованным в Стамбуле россиянам пригрозили штрафом за вызов полиции

Обворованным в турецком отеле российским туристам пригрозили штрафом за «ложный вызов» полиции. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на турагента Марию Серебрянникову.

Она рассказала изданию, что ее клиенты заселились в гостиницу Стамбула и отправились гулять по городу, оставив на тумбочке 400 евро (около 39 тысяч рублей). Серебрянникова добавила, что, когда путешественники вернулись, они обнаружили, что деньги пропали.

По данным источника, менеджеры отеля отказали россиянам в просьбе вызвать полицию. Более того, они предупредили, что сотрудники правопорядка якобы будут расценивать этот случай как необоснованное обращение, поскольку купюры не находились в сейфе.

Юрист Дмитрий Давыденко в беседе с журналистами издания отметил, что в отеле хотят ввести гостей в заблуждение. Он порекомендовал туристам пообщаться с управляющим или представителем службы безопасности гостиницы и потребовать у них записи с камер видеонаблюдения. По словам Давыденко, если выяснится, что кто-то заходил в номер, пока они были на прогулке, им следует вызвать полицию.

Ранее стюардесса американской авиакомпании Delta Airlines раскрыла простой способ сделать из подручных средств сигнализацию в номере отеля и обезопасить себя от злоумышленников. 51-летняя бортпроводница из США по имени Сиси показала подписчикам, как можно использовать гладильную доску, чтобы услышать незваных гостей.

