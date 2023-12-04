ФСБ выявила призывавшего переходить на сторону ВСУ россиянина

ФСБ задержала 22-летнего омича за призывы переходить в ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя Омска за призывы к мобилизованным россиянам переходить на сторону Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Омич в интернете публиковал свои призывы, направленные против интересов России. Сам он также намеревался воевать на стороне противника. Куратор военизированной украинской организации передал ему инструкцию со способами перехода российской границы, чтобы через сопредельные государства он смог добраться до Украины.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В ходе обыска силовики изъяли у него технику с данными, подтверждающими его антироссийскую деятельность.