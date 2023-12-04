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10:41, 4 декабря 2023Россия

Опубликовано фото с места жесткой посадки Ми-2 в российском регионе

Опубликовано фото Ми-2 после аварийной посадки в Ставропольском крае

Фото: Ashutosh Pandey / Unsplash

В Сети появились фотографии вертолета Ми-2 после жесткой посадки в Ставропольском крае. Снимки опубликовал Telegram-канал «112».

На фото вертолет лежит на боку в поле. Несущий винт машины сильно поврежден, лопасти сломаны.

Об аварийной посадке Ми-2 стало известно в понедельник, 4 декабря. По данным «112», во время полета возникли технические неполадки. На борту вертолета находились двое пилотов. Они не пострадали.

Ранее в Якутии пять человек пострадали при жесткой посадке еще одного Ми-2. При взлете из Джарджана борт начал терять высоту и был вынужден совершить посадку в 335 километрах от села Жиганск.

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      Алан Босиков
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