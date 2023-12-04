Патологоанатомов лишили свободы за обман 200 россиян

В Брянске осудили экс-главу патологоанатомического отделения за аферы

В Брянске осудили бывшего заведующего патологоанатомическим отделением областной больницы и десять его подчиненных. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) по взаимодействию со СМИ Александр Афонин.

По версии следствия, с апреля 2020 по март 2021 года сотрудники отделения и местные жители, которые работают в ритуальном бизнесе, под руководством заведующего оказывали гражданам различные платные услуги в отношении тел их родственников. К примеру, они предлагали быстрее выдать тело или арендовать траурный зал. От их действий пострадали более 200 человек, каждый из которых передал участникам организованной группы от одной до девяти тысяч рублей.

Их признали виновными по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Самого экс-главу отделения отправили в колонию общего режима на четыре года. Мужчину, который оказывал ритуальные услуги, приговорили к двум годам колонии строгого режима. Остальных лишили свободы условно или оштрафовали на общую сумму три миллиона рублей.

Ранее в Нижнем Новгороде владелец ритуального магазина расправился со своим конкурентом.