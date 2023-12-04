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12:22, 4 декабря 2023Культура

Пересильд отреагировала на информацию о тайном замужестве

Пересильд опровергла на информацию о тайной свадьбе с актером Тройником

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская актриса Юлия Пересильд отреагировала на информацию о тайной свадьбе с артистом Михаилом Тройником. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Артистка опровергла информацию о замужестве во время прямого эфира, беседуя с поклонниками. Звезда продемонстрировала безымянный палец без кольца, а также процитировала фразу из произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце»: «Не читайте до обеда советских газет».

Один из коллег Пересильд в беседе с изданием предположил, что пара сыграет свадьбу в ближайшем будущем: «Регистрация отношений у таких прекрасных и влюбленных людей — логична, и многие думают, скоро так и будет. Но пока не женились — актриса не подтвердила».

Ранее в сети появились новости о том, что артистка тайно вышла замуж за Тройника, с которым познакомилась во время съемок фильма «Вызов».

В 2022 году пара впервые вышла в свет вместе. Помимо этого, Пересильд познакомила возлюбленного с дочерьми от режиссера Алексея Учителя и отпраздновала с ним наступление 2023 года. В июле этого года актеры отправились в совместный отпуск в Таиланд.

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      Анастасия Астахова
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