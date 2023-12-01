Юлия Пересильд тайно вышла замуж за актера Михаила Тройника

Российская актриса Юлия Пересильд тайно вышла замуж. Об этом сообщается в Telegram-канале «Героиня Татлера».

Избранником артистки стал актер Михаил Тройник, с которым она познакомилась во время съемок фильма «Вызов». Подробности свадебного торжества артистов не раскрываются.

В 2022 году пара впервые вышла в свет вместе. Помимо этого, Пересильд познакомила возлюбленного с дочерьми от режиссера Алексея Учителя и отпраздновала с ним наступление 2023 года. В июле этого года актеры отправились в совместный отпуск в Таиланд.

Ранее российская исполнительница Полина Гагарина вышла в свет с возлюбленным, танцором из ее команды Станиславом Миковым. Видео опубликовала телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Пара посетила светское мероприятие. «Полина Гагарина очень нежна со своим бойфрендом. Приятно видеть красивых и счастливых людей», — подписала кадры Собчак.