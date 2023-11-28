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14:58, 28 ноября 2023Культура

Собчак показала возлюбленного Гагариной

Ксения Собчак сняла на видео Полину Гагарину с возлюбленным Станиславом Миковым

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российская исполнительница Полина Гагарина вышла в свет с возлюбленным, танцором из ее команды Станиславом Миковым. Видео опубликовала телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Пара посетила светское мероприятие. «Полина Гагарина очень нежна со своим бойфрендом. Приятно видеть красивых и счастливых людей», — подписала кадры Собчак.

Накануне Гагарина подтвердила роман с Миковым. Слухи об их отношениях появились еще полгода назад, когда артистов сняли во время прогулки по Москве, однако ни певица, ни танцор тогда не прокомментировали появившуюся информацию.

Певица была замужем дважды. В2000-м она вышла замуж за актера Петра Кислова. В том же году Гагарина родила сына Андрея, а в 2010-м пара развелась. Спустя четыре года исполнительница вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, в 2017-м у них родилась дочь Мия. Спустя три года пара решила развестись.

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