Популярного актера госпитализировали с шестью инфарктами

Актера Марка Шеппарда реанимировали после шести инфарктов

Звезду популярного сериала «Сверхъестественное», американского актера Марка Шеппарда госпитализировали после того, как он потерял сознание у себя дома. Об этом сообщает The Sun.

По словам Шеппарда, он перенес шесть инфарктов, а реанимировали его как минимум четыре раза. Артист поблагодарил врачей за эти усилия и добавил, что его шансы на выживание были практически нулевыми.

Шеппард уточнил, что причиной ухудшения самочувствия стала закупорка левой передней нисходящей артерии. Сейчас он готовится к выписке.

Ранее попавший под снегоуборочную машину и сломавший 30 костей голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер рассказал о восстановлении после аварии. 52-летний артист опубликовал минутное видео, на котором показал результаты десяти месяцев реабилитации.