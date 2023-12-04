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14:34, 4 декабря 2023Забота о себе

Популярного актера госпитализировали с шестью инфарктами

Актера Марка Шеппарда реанимировали после шести инфарктов
Марк Шеппард

Марк Шеппард. Фото: Hutchins Photo Agency / Globallookpress.com

Звезду популярного сериала «Сверхъестественное», американского актера Марка Шеппарда госпитализировали после того, как он потерял сознание у себя дома. Об этом сообщает The Sun.

По словам Шеппарда, он перенес шесть инфарктов, а реанимировали его как минимум четыре раза. Артист поблагодарил врачей за эти усилия и добавил, что его шансы на выживание были практически нулевыми.

Шеппард уточнил, что причиной ухудшения самочувствия стала закупорка левой передней нисходящей артерии. Сейчас он готовится к выписке.

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      Александра Лисица
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