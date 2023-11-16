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19:22, 16 ноября 2023Забота о себе

Сломавший 30 костей популярный актер рассказал о слезах радости после тренировки

Актер Джереми Реннер рассказал о восстановлении после 10 месяцев реабилитации

Кадр: @jeremyrenner

Попавший под снегоуборочную машину и сломавший 30 костей голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер рассказал о восстановлении после аварии. Пост об этом он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

52-летний Реннер опубликовал минутное видео, на котором показал результаты десяти месяцев реабилитации. В ролике он сначала прыгает по кругу, поднимает колени, а затем быстро бежит вверх по улице с крутым уклоном.

«Это была первая попытка выполнить эти упражнения (особенно при подъеме), и она вызвала слезы радости, надежды и благодарности за всю вашу поддержку и поддержку моей семьи и друзей», — написал популярный артист.

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Ранее Реннер рассказал, что во время восстановления перепробовал множество вариантов терапии. Ему делали уколы пептидами, капельницы, вводили стволовые клетки и экзосомы. Кроме того, актера лечили с помощью инфракрасного света и погружения в ледяную воду.

Несчастный случай, из-за которого Реннер оказался на больничной койке, произошел в начале 2023 года. Актер пытался остановить снегоуборочную машину, которая начала откатываться назад и попал под ее гусеницы.

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      Екатерина Улитина
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