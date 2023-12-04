Поставщикам ЖКУ начнут компенсировать расходы из главной «кубышки» России

Поставщикам услуг ЖКХ возместят из ФНБ траты на строительство инженерных сетей

Ресурсоснабжающие компании в России смогут возмещать расходы на строительство инженерных сетей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). О регламентирующем этот механизм решении правительства страны сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Как говорится в материалах ведомства, постановление правительства от 30 ноября «предусматривает формирование механизма поддержки коммунальной инфраструктуры за счет Фонда национального благосостояния и других заемных средств».

В соответствии с документом поставщики ЖКУ по заявке застройщика теперь смогут возводить с компенсацией из средств главной российской «кубышки» сети для техприсоединения к тепло-, водоснабжению, водоотведению. Благодаря этому можно будет сразу строить сети большего диаметра с учетом подключения всех потенциальных объектов, что в итоге распределит нагрузку на всех участников процесса.

Ресурсоснабжающими организациями в России называют юридических лиц вне зависимости от организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу коммунальных ресурсов и оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных домах.