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14:56, 4 декабря 2023Мир

Премьер Чехии заявил о необходимости сократить помощь Украине

Премьер Фиала: Чехия вынуждена сократить помощь Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Чехия вынуждена сокращать помощь Украине из-за сокращения запасов вооружений. Об этом заявил чешский премьер-министр Петр Фиала, передает ТАСС.

«Действительно, на наших складах все меньше и меньше запасов и возможностей помощи», — рассказал премьер.

Однако он подчеркнул, что Чехия продолжает поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ), и обозначил возможные направления сотрудничества чешского военно-промышленного комплекса с западными коллегами по оказанию помощи Киеву.

Ранее издание Associated Press отметило, что несмотря на рост производства из-за конфликта на Украине, доходы от продажи оружия упали в 2022 году на 3,5 процента в сравнении с 2021 годом.

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      Максим Габриелян
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