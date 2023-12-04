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22:12, 4 декабря 2023Россия

Путин призвал контролировать ситуацию с пытками

Путин: надо продолжить контроль за ситуацией в пенитенциарной сфере
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России заявил о необходимости продолжить контроль за ситуацией в пенитенциарной сфере. Помимо этого, нужно выявлять эти «уродливые явления» в деятельности правоохранительных органов, отметил российский лидер на совете по развитию гражданского общества и правам человека.

«Проблема пыток, как неприятно произносить это слово, тем не менее, приходится. Безусловно, нужно контроль за ситуацией в этой сфере продолжить, без всяких сомнений», — подчеркнул Владимир Путин.

Также российский президент заявил, что обязательно необходимо следить за ситуацией в пенитенциарной системе. По его словам, «если мы здесь на мгновение что-нибудь упустим, будем иметь очень серьезные последствия с точки зрения и единства нашего общества».

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      Марина Совина
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