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22:43, 4 декабря 2023Россия

Путин назвал уродливым термин «неграждане»

Путин назвал термин «неграждане» уродливым явлением в ряде демократических стран
СюжетНаселение России:

Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) прокомментировал термин «неграждане», который набирает популярность в ряде стран. Он назвал такое явление уродливым, передает ТАСС.

«Это, безусловно, выбивающееся из правового режима почти всех цивилизованных стран такое положение людей, как "неграждане" — это вообще странное изобретение тех, кто претендует на то, чтобы считаться демократическими странами. Оно является, безусловно, уродливым и сейчас приобретает новое качество и новый размах», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что Россия всегда исходила из принципа, что любой человек вправе самостоятельно принимать решение о том, в какой стране он хочет жить. По его словам, требуется корректировка отношений с теми государствами, в которых появляются различного рода притеснения населения.

Ранее президент России предостерег власти Латвии, что жители страны могут ответить им за свинское отношение. Он подчеркнул, что когда-то в Латвии было не менее 40 процентов русскоязычного населения.

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      Александра Синицына
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