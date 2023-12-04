Путин заявил о готовности к партнерству со всеми без исключений

Путин заявил, что Россия готова к партнерству со всеми странами без исключений

На церемонии вручения верительных грамот в Кремле президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к партнерству со всеми странами. Главу государства цитирует РИА Новости.

По словам Путина, Россия продолжает проводить «независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс».

«Открыты к конструктивному партнерству со всеми без исключения странами и не приемлем блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие вразрез с Уставом ООН», — высказался глава государства.

Ранее Путин заявил, что миллионы европейцев уже почувствовали удар по собственному благосостоянию из-за отказа от российских энергоресурсов. По его словам, отказ от сотрудничества с Россией сказался и на благосостоянии США, где последние месяцы зашкаливает инфляция.