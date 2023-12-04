Путину показали первый устроенный СССР атомный взрыв

Президенту России Путину показали испытания первой в СССР атомной бомбы

Президенту России Владимиру Путину показали первый устроенный в Советском Союзе атомный взрыв. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram.

В понедельник, 4 декабря, глава государства приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.

Президенту продемонстрировали макет бункера, из которого в СССР создатели атомной бомбы наблюдали за ее первыми испытаниями. За воспроизведенным на экране взрывом Путин наблюдал через щель в стене, имитирующей стену бетонного бункера.

Первое испытание атомной бомбы прошло в СССР в 1949 году. Бомба мощностью около 22 килотонн была взорвана на Семипалатинском полигоне.

Ранее на выставке «Россия» Владимир Путин пообщался с детьми. Он предложил мальчику ударить с ним по рукам, после чего ребенок дал пять главе государства. Мальчик рассказал Путину, что помогает участникам спецоперации и что он собирается наладить производство одеял и подушек.