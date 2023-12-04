Рэпер Schokk получил гражданство России после просьбы о политическом убежище

Рэпер Schokk получил гражданство РФ после просьбы об убежище из-за дела в ФРГ

42-летний рэпер Schokk (Дмитрий Бамберг) заявил, что получил российское гражданство спустя год после просьбы о политическом убежище. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Музыкант, имеющий немецкое гражданство, ранее проживал в Германии. В ноябре 2022 года он прибыл в Москву и попросил политическое убежище. По словам рэпера, в ФРГ на него завели уголовное дело за поддержку специальной военной операции (СВО) и пророссийскую позицию. Ему грозило до трех лет тюремного заключения.

Мужчина признался, что получил российский паспорт несколько дней назад.

Ранее он объяснил, что поддерживает Россию с 2014 года, что негативно сказалось на его карьере. Он опасается, что его ждет «реальный срок и показательный публичный трибунал в немецких СМИ».

Schokk — один из основателей и бывший участник лейбла Vagabund, а также бывший артист лейбла Phlatline. Когда он был подростком, его семья переехала в немецкий город Бамберг. Позднее рэпер перебрался в Берлин. За свою карьеру он выпустил шесть студийных альбомов, а также множество микстейпов и мини-альбомов.

