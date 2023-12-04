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16:48, 4 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали неожиданную пользу караоке

Терапевт Винарская: пение в караоке снижает стресс и улучшает здоровье сердца

Фото: israel palacio / Unsplash

Пение в караоке не только улучшает настроение, но и положительно влияет на здоровье, в том числе снижает уровень стресса, рассказала терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская. Неожиданную пользу караоке она назвала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Винарская заявила, что пение в караоке способствует профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. По ее словам, во время пения сердце начинает «тренироваться». Это выражается в приросте частоты сердечных сокращений до 140-150 ударов в минуту, что соответствует уровню высокоинтенсивных кардиотренировок — например, бегу, прыжкам или велотренировке.

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Еще одним полезным свойством пения в караоке терапевт назвала тренировку дыхательной системы.

Когда мы поем, диафрагма, мышцы рта и лица усиленно тренируются, что способствует более эффективному пропусканию воздуха в дыхательные пути. Также во время пения мы осознанно контролируем ритм и глубину дыхания, что, в свою очередь, помогает увеличить объем вдоха и выдоха, обогатить кровь кислородом и тем самым увеличить жизненную емкость легких — один из основных показателей оценки состояния дыхательной системы

Наталья Винарскаяврач-терапевт

Подобные нагрузки особенно полезны для людей с бронхиальной астмой или хронической обструктивной болезнью легких, подчеркнула врач.

Также, по словам Винарской, пение способствует улучшению осанки и позволяет поддерживать в тонусе мышцы лица, шеи и груди. Это благоприятно сказывается на общей физической форме, а также способствует профилактике искривления позвоночника.

Положительно сказывается пение в караоке и на психическом здоровье людей, продолжила Винарская. «Оно позволяет разгрузиться после рабочей недели и снизить уровень тревоги. Происходит это за счет того, что пение снижает уровень гормона стресса кортизола и увеличивает выработку гормонов счастья эндорфинов, способствующих повышению настроения и общего чувства благополучия», — объяснила терапевт.

Кроме того, по мнению собеседницы «Ленты.ру», пение помогает образовываться новым нейронным связям и развивает креативность.

Пение, особенно в компании друзей, стимулирует работу головного мозга. Согласно исследованиям, пение активирует различные области мозга, связанные с обработкой звуков, управлением движениями и созданием воспоминаний. Это помогает улучшить память и концентрацию, а также способствует развитию навыков обучения и креативности

Наталья Винарскаяврач-терапевт

В заключение Винарская добавила, что одним из наиболее важных преимуществ пения в караоке является социальный аспект. Поход в караоке с друзьями, семьей или коллегами улучшает коммуникативные навыки, способствует укреплению межличностных связей, а также помогает повысить самооценку.

Ранее психолог Юлия Мурашова перечислила способы избежать предновогоднего стресса и апатии. Чтобы предотвратить развитие предпраздничной хандры, необходимо избавиться от завышенных ожиданий, заявила она.

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      Наталья Обрядина
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