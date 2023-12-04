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20:57, 4 декабря 2023Путешествия

Россиянам предложили новогодние туры в одну арабскую страну

Российским туристам предложили отметить Новый год в Марокко от 208 тысяч рублей

Фото: Milad Alizadeh / Unsplash

Российским туристам предложили отметить Новый год в одной арабской стране — Марокко. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туркомпании.

Так, Space Travel предлагает тур на десять ночей с вылетом 25 декабря за миллион рублей на двоих, а путешествие на четыре ночи с вылетом 3 января обойдется в 960 тысяч рублей. У Fun & Sun есть предложение экскурсионного тура на восемь дней с проживанием в трехзвездочном отеле, оно стоит 208 тысяч рублей.

В свою очередь «Интурист» подготовил семидневные путевки с вылетом 3 января от 460 тысяч рублей на двоих. Еще дешевле будут стоить аналогичные туры с вылетом 25 декабря от PAC Group — от 412 тысяч рублей на двоих без перелета.

Ранее россиянам назвали шесть дешевых направлений в Азии на Новый год. Среди них — Таиланд, Гоа, Вьетнам, Индонезия, Мальдивы и Шри-Ланка. Стоимость туров с гостиницами категории «две звезды» на Шри-Ланке начинается от 231 тысячи рублей и доходит до 388 с вылетом 29-30 декабря.

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      Зарина Дзагоева
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