Россиянин несколько лет избивал мать своего ребенка и в итоге расправился с ней

В Екатеринбурге осудят мужчину, задушившего сожительницу

В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который несколько лет избивал мать своего ребенка и в итоге расправился с ней. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Он проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 117 («Истязание») УК РФ. Свою вину мужчина не признал. Дело направлено в Чкаловский районный суд города для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 2021 по 2023 год мужчина постоянно избивал женщину, поэтому она ушла от него и обратилась в кризисный центр общественной организации, оказывающей помощь женщинам в сложной жизненной ситуации, где ей предоставили жилье. Обвиняемый продолжил ее преследовать.

В феврале он выпил, пришел к двери женщины и начал угрожать. В результате она переехала из-за страха за свою жизнь. В апреле мужчина снова узнал ее новый адрес и пришел к квартире. Когда бывшая сожительница выходила из дома, обвиняемый расправился с ней.

Ранее в Башкортостане 40-летнего мужчину обвинили в расправе над супругой из-за алкоголя.