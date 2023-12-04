Россиянка на четыре дня застряла в аэропорту Польши и лишилась паспорта

Прилетевшая с Кипра в Польшу россиянка лишилась паспорта и застряла в аэропорту

Прилетевшая с Кипра в Польшу россиянка лишилась паспорта и застряла в аэропорту Варшавы на четыре дня. Об этом пишет издание «Подъем».

Наталья К. рассказала журналистам, что накануне вечером прибыла в Польшу из Пафоса и собиралась отправиться домой в Калининград на автобусе. Но, по словам туристки, в аэропорту ей сообщили, что россиянам въезд в страну запрещен даже при наличии шенгенской визы.

Кроме того, Наталью предупредили, что улететь в государство не из шенгенской зоны она тоже не сможет и что единственный возможный для нее вариант — вернуться на Кипр ближайшим рейсом, который будет через четыре дня.

«Представитель авиакомпании принес мне вчера макароны с фаршем и две бутылки воды. Они у меня забрали паспорт и пока мне не отдают, перевели меня в зону вылета. Здесь есть туалет, магазин закрыт, кафе не работают, выйти я не могу. Тишина, никого нет», — пожаловалась россиянка.

Путешественница добавила, что ей выдали несколько пледов, чтобы спать на металлических креслах в зале ожидания. Она отметила, что находится там еще с одной туристкой — африканкой. Наталья также сообщила, что в посольстве России ей отказали в помощи, назвав произошедшее частной ситуацией.

Ранее сообщалось, что пятеро сбежавших от мобилизации россиян вынуждены были временно поселиться в международном аэропорту Сеула. Известно, что власти Южной Кореи отказали им в запросе, сославшись на то, что уклонение от призыва не является основанием для предоставления убежища.