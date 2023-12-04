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10:26, 4 декабря 2023Среда обитания

Россиянам назвали способ сэкономить при покупке квартиры

Эксперт Кулаков назвал периоды традиционных скидок от застройщиков

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При покупке квартиры можно сэкономить, если приобретать жилье в период традиционных скидок. Об этом в разговоре с радио Sputnik сообщил глава Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков.

Будущим новоселам он посоветовал хранить деньги на депозите и ждать подходящие варианты от застройщиков. «В связи с сокращением количества платежеспособных покупателей девелоперы будут прибегать к акционным снижениям цен и предлагать гибкие условия: рассрочку, пониженные кредитные ставки на определенный период», — прокомментировал он. По словам эксперта, чаще всего самые выгодные предложения поступают летом и в январе. Следя за акциями, покупатель вполне может сэкономить от 5 до 15 процентов стоимости жилья.

Ранее эксперты «Циан.Аналитики» рассказывали, что если приобрести жилье на вторичном рынке не в городе-миллионнике, а в ближайшем пригороде, то покупка может обойтись на миллионы рублей дешевле.

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      Платон Щукин
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