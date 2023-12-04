Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович показала откровенное видео в нижнем белье, созданном в коллаборации с компанией Dea Fiori. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость предстала перед камерой в прозрачном черном пеньюаре и бюстгальтере на косточках, который подчеркивал ее бюст. При этом она провела руками по своему телу.

Кроме того, певица надела на голову корону, уложила распущенные волосы волнами и сделала макияж с черными стрелками и коричневой губной помадой.

Ранее в декабре российская телеведущая Ксения Собчак снялась без бюстгальтера и подверглась критике в сети. 42-летняя знаменитость примерила черный спортивный костюм с широкими брюками и кофтой на молнии. Кроме того, она надела белую майку на широких бретелях.