Сейф с уголовными делами загорелся в отделе полиции в Петербурге

в Санкт-Петербурге в отделе полиции загорелся сейф с уголовными делами

Сейф с уголовными делами сгорел в отделе полиции в Петербурге. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, в отделе полиции по Красногвардейскому району во время пожара были уничтожены десять уголовных дел. Уточняется, что пожар начался около часу дня в кабинете на втором этаже.

Возгорание ликвидировали спустя полтора часа. В результате ЧП сгорел металлический сейф, в котором находились десять уголовных дел. Помимо этого, от пожара пострадали мебель и оргтехника. По предварительным данным, причина возгорания — неисправность электропроводки.

