Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:27, 4 декабря 2023Россия

Сейф с уголовными делами загорелся в отделе полиции в Петербурге

в Санкт-Петербурге в отделе полиции загорелся сейф с уголовными делами

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сейф с уголовными делами сгорел в отделе полиции в Петербурге. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, в отделе полиции по Красногвардейскому району во время пожара были уничтожены десять уголовных дел. Уточняется, что пожар начался около часу дня в кабинете на втором этаже.

Возгорание ликвидировали спустя полтора часа. В результате ЧП сгорел металлический сейф, в котором находились десять уголовных дел. Помимо этого, от пожара пострадали мебель и оргтехника. По предварительным данным, причина возгорания — неисправность электропроводки.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Босс таинственного наркокартеля сделал щедрый подарок властям. Зачем он купил остров Тайвань и теперь отдает его Италии?

      Сценарист «Слова пацана» прокомментировал претензии к сериалу

      Украине предрекли большие неприятности из-за действий Запада

      Путин задумался о поддержке гражданских семей погибших участников СВО

      В США назвали тяжелым положение Украины

      Путин назвал уродливым термин «неграждане»

      Карпин оценил критику на его заявление о дебилах

      Путин призвал принять решения по амнистии

      Сейф с уголовными делами загорелся в отделе полиции в Петербурге

      Путин объяснил выход России из ряда международных институтов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости