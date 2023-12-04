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10:17, 4 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ поймала шпионившего за российскими военными в ЛНР украинца

ФСБ выявила украинского шпиона, собиравшего в ЛНР данные о российских военных

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли преступную деятельность гражданина Украины, который собирал в Луганской народной республике данные о российских военных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о шпионаже. Он является местным жителем, но имеющим гражданство Украины.

Мужчина занимался сбором и передачей украинской разведке сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил России. Он использовал специальную технику.

Ранее 4 декабря сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя Омска за призывы к мобилизованным россиянам переходить на сторону Вооруженных сил Украины. Сам он также намеревался воевать на стороне противника.

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      Любовь Ширижик
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