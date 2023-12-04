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15:25, 4 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на машину МЧС в Херсонской области

Алексеенко: при атаке ВСУ на машину МЧС под Алешками пострадали двое пожарных

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали машину МЧС под Алешками в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

По его словам, в результате тяжелые ранения получили двое пожарных. Он также заявил, что в воскресенье украинские военные атаковали дроном грузовик фермера из поселка Рогачики. Алексеенко уточнил, что после этого мужчину доставили в больницу с тяжелыми осколочными ранениями.

Ранее глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что в результате обстрелов в подконтрольном Киеву Херсоне было повреждено административное здание. Чиновник также отметил, что в регионе были повреждены научно-исследовательское учреждение и инженерное сооружение.

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      Алевтина Запольская
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