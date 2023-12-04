Цены на отдых в популярной пляжной стране Азии упали в декабре

АТОР: цены на отдых в Таиланде в декабре упали на 30 процентов

Цены на отдых в Таиланде в начале и середине декабря упали на 20-30 процентов. На снижение стоимости туров в популярную пляжную страну обратили внимание в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, из Иркутска можно улететь в Паттайю на девять ночей за 115 тысяч рублей на двоих. Из Москвы аналогичный тур обойдется в 120 тысяч рублей. «Эксперты говорят, что туристам стоит успевать пользоваться моментом, ведь такие предложения — кратковременное явление, обусловленное так называемой "предновогодней паузой" в продажах, когда цены снижаются сразу по нескольким массовым направлениям», — объяснили в АТОР.

Ранее россиянам назвали шесть дешевых направлений в Азии на Новый год. Среди них — Таиланд, Гоа, Вьетнам, Индонезия, Мальдивы и Шри-Ланка. Стоимость туров с гостиницами категории «две звезды» на Шри-Ланке начинается от 231 тысячи рублей и доходит до 388 с вылетом 29-30 декабря.