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19:26, 4 декабря 2023Путешествия

Туристов предупредили о новой мошеннической схеме в популярном городе Европы

Фото: Ahmed Mansour / Unsplash

Туристов предупредили о новой мошеннической схеме, используемой уличными художниками во Флоренции, Италия. Об этом сообщил один из путешественников в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Так, на площади Пьяцца-дель-Дуомо в популярном европейском городе стали появляться фальшивые художники. Они размещают несколько рисунков на брусчатке посреди пешеходной части и наблюдают за ними со стороны. Как только какой-нибудь случайный человек наступает на произведения, они подходят к нему и требуют компенсации.

«Хотите — верьте, хотите — нет, но это очень легко сделать, особенно в таких оживленных местах, как центр Флоренции. Так что будьте осторожны», — отметил путешественник.

Ранее сообщалось, что россиянин сел в тюрьму на 4,5 года за махинации с туристическим кешбэком. Злоумышленник предоставил ложные сведения, что в его гостинице проживали 67 постояльцев, и таким образом украл более 11,6 миллиона рублей из федерального бюджета.

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      Зарина Дзагоева
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