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14:52, 4 декабря 2023Спорт

UFC предложил 15 миллионов долларов за бой бывшей чемпионке

UFC предложил 15 миллионов долларов за бой бывшей чемпионке Ронде Роузи
Ронда Роузи

Ронда Роузи. Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) предложил бывшей чемпионке промоушена американке Ронде Роузи 15 миллионов долларов за третий бой против соотечественницы Миши Тейт. Об этом сообщает The Sports Rush.

Если со спортсменками удастся договориться, поединок может состояться на турнире UFC 300. Он запланирован на апрель 2024 года в Лас-Вегасе (США). Роузи дважды встречалась с Тейт. Бои проходили в 2012 и 2013 годах. В обоих случаях победу болевыми приемами одержала Роузи.

Тейт провела последний бой в UFC 2 декабря. Американка выиграла удушающим приемом у Джулии Авилы. В 2016 году она была чемпионкой промоушена в легчайшем весе.

Роузи не выступала в UFC с 2016 года. В последнем бою она уступила Аманде Нунис и утратила пояс чемпионки организации в легчайшем весе.

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      Алексей Гусев
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