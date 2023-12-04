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16:58, 4 декабря 2023Мир

Украина получила от Британии ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками

Times: Британия передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками

Фото: Rept0n1x / Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Британии дополнительное число многоцелевых ракет Martlet. Об этом сообщает The Times.

Как уточняет издание, данная модель ракет используются для борьбы с беспилотниками. Официально британские власти не анонсировали поставки Martlet ВСУ, однако первые упоминания о применении данных ракет на Украине появились еще в 2022 году.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на встрече глав МИД НАТО призвал убедить оружейные компании альянса увеличить производительность для удовлетворения нужд Украины в течение минимум двух лет. Он также заявил, что страны НАТО должны использовать свою экономическую мощь для наращивания производства оружия.

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      Дарья Балацкая
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