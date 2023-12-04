В Госдуме отреагировали на идею увеличить срок службы в армии до двух лет

Картаполов не увидел необходимости в увеличении срока службы в армии до двух лет

Необходимости в увеличении до двух лет срока служба в армии нет, считает глава комитета Госдумы по обороне и безопасности Андрей Картаполов. Его реакцию на соответствующее предложение приводит «Газета.ru».

«Я много раз уже говорил: никакой необходимости в двухлетнем сроке службы для молодого человека нет. Он способен за год полностью освоить воинскую специальность. Второй год он будет просто терять время, проедать государственную еду, вместо того, чтобы приносить пользу народному хозяйств», — сказал депутат.

По его словам, в думском комитете по обороне никто не поддерживает идею об увеличении срока срочной службы до двух лет.

В России неоднократно звучали предложения увеличить срок службы в армии до двух лет. Так, об этом заявлял депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, задуматься о сроках службы в армии также призывал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В ответ на это власти заявляли, что срок службы в армии увеличивать в России не планируют. Официальный представитель Кремля переадресовывал соответствующий вопрос в Минобороны.

С 2008 года в России срок службы в армии для мужчин был сокращен до одного года. До этого в современной истории страны, согласно закону «О воинской обязанности и военной службы», с 1993 года в Военно-Морском Флоте служили два года, во всех остальных войсках — полтора года. В 1996 году срок службы по призыву во всех войсках увеличили до двух лет, исключение составили люди с высшим образованием — им было положено служить год.