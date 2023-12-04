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18:35, 4 декабря 2023Моя страна

В Казани появятся новогодние арт-объекты и гирлянды

В Казани появятся праздничные гирлянды и арт-объекты к Новому году

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Новогодние световые арт-объекты и гирлянды появятся в столице Татарстана. Об этом сообщает «КП-Казань» со ссылкой на мэра города Ильсура Метшина.

Четыре праздничных арт-объекта установят в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани. Въезд украсят декоративными инсталляциями деревьев, а в жилом массиве Борисоглебское появится елка высотой шесть метров.

Помимо этого, каскад светящихся снежинок продолжат тянуть вдоль проспекта Ямашева. На центральных улицах города к Новому году также украсят пять фасадов жилых домов. В парке «Крылья советов» появится пятиметровая елка, а в Советском районе установят новые арт-объекты.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Казани появится трехэтажная школа почти за миллиард рублей. Школу за 992 миллиона рублей построят в жилом комплексе «Лето».

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