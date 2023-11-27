В Казани появится школа за миллиард рублей

В Казани построят школу за 922 миллиона рублей

В Советском районе Казани появится трехэтажная школа почти за миллиард рублей. Об этом сообщает «КП-Казань».

Школу за 992 миллиона рублей построят в жилом комплексе «Лето». Ее площадь составит 24,5 тысячи квадратных метров. Образовательное учреждение рассчитано на 1224 места и 124 работника.

Здание будет иметь три этажа, подвал и технический этаж. В школе расположатся учебные классы, кабинеты администрации, пищевой и медицинский блоки, а также актовый зал, библиотека и зал с бассейном. Здание оградят и оборудуют воротами и системами контроля доступа на калитках для обеспечения безопасности. Строительство планируется завершить до 1 декабря 2024 года.

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