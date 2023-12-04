В Молдавии оценили идею объединиться с Румынией

Молдавская партия «Возрождение» раскритиковала идею объединения с Румынией

Лидер молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска раскритиковала идею властей об объединении с Румынией. Мнение по данному вопросу она высказала в своем Telegram-канале.

Политик отметила, что присоединение страны к Румынии уже открыто обсуждается на телевидении. По ее словам, это является демонстрацией максимальной наглости действующей власти, а парламенту в такой ситуации предлагается «большинством голосов поставить жирный крест на независимости Молдавии».

«Да, идея присоединения нашей страны к Румынии не нова. Но Республика Молдова — не Румыния. Мы — суверенная страна. Пора это зарубить на носу и начать уважать нашу государственность. Жители Молдовы уже поняли, что идея евроинтеграции — это ширма, иллюзия и красивая обертка. А членство в ЕС — это зависимость, ограничение суверенитета и подавление национальных интересов», — заявила Параска.

Глава партии также сравнила нынешнее правительство страны с Сфатул Цэрий — органом власти, провозгласившим Молдавскую демократическую республику в начале 1918 года, и в конце того же года признавшим ее присоединение к Румынии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала Румынию опорой независимости страны. Она также заявила, что Бухарест является для Молдавии «ориентиром в стремлении к членству в ЕС».