В Молдавии пассажирка троллейбуса устроила скандал из-за русского языка

Жительница Молдавии устроила скандал в троллейбусе из-за русского языка

В Кишиневе пассажирка троллейбуса устроила скандал из-за обращения кондуктора на русском языке. Видео опубликовал в своем Telegram-канале депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя.

На видео видно, что пассажирка открыла окно троллейбуса. Кондуктор сделала ей замечание на русском языке, обратив внимание, что в салоне много пожилых людей.

В ответ девушка потребовала обращаться к ней только на румынском языке и попыталась снять на камеру удостоверение кондуктора. При этом сидевшие в салоне не давали согласия на съемку.

Кондуктор на камеру ответила, что будет говорить на том языке, на котором ей удобно.

Комментируя видео, Цырдя заявил, что ситуация была бы невозможна без политики действующей власти во главе с президентом Молдавии Майей Санду.

Ранее Майя Санду назвала Румынию самым активным защитником Молдавии и опорой ее независимости. Обращение президента Молдавии было направлено ко всем, кто «чувствует себя румыном, говорит по-румынски и любит Румынию».