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13:10, 4 декабря 2023Россия

В России призвали «не ликвидировать» Украину и забрать у нее «только свое»

Экономист Хазин призвал «не ликвидировать» Украину и забрать у нее «только свое»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У Украины нужно забрать «исключительно свои» территории, среди которых Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области, считает экономист Михаил Хазин. По его словам, саму бывшую советскую республику «нужно оставить, не ликвидировать», сообщает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 4 декабря.

«Мы не должны совершать ошибку, которую сделал Запад. Запад двинул НАТО, в результате надорвался… Мы не должны повторять их ошибку. По этой причине, если они уйдут, то мы должны взять только то, что свое… Полностью вычистить все, там проукраинские силы, самое главное, понятно, что их всех надо выдавить на остатки Украины, а вот дальше Украину нужно оставить, не ликвидировать, а оставить», — сказал он.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украине придется смириться и признать потерю территорий в обмен на мир, поскольку многие союзники Киева открыто высказываются за дипломатическое урегулирование конфликта.

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      Игорь Дмитров
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