Россиян захотели наказывать за ложные доносы на семью

Вице-спикер Госдумы Толстой: за ложные доносы на семью могут ввести наказание

Россиян могут начать наказывать за ложные доносы на семью, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью «Парламентской газете».

Он отметил, что российские органы опеки простроены на основе «ювенальных подходов» западных стран. «Мы считаем, что ложные доносы на семью — это один из значимых элементов ювенального пазла», — заявил политик. По его словам, цель государства — охранять семью, а не пытаться лишить граждан родительских прав и «творить прочую чушь».

Ранее в Госдуме назвали недопустимым возвращение налога на бездетность. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что это дискриминация в отношении людей, у которых нет детей.