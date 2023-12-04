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04:53, 4 декабря 2023Россия

Россиян захотели наказывать за ложные доносы на семью

Вице-спикер Госдумы Толстой: за ложные доносы на семью могут ввести наказание

Фото: Ioann-Mark Kuznietsov / Unsplash

Россиян могут начать наказывать за ложные доносы на семью, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью «Парламентской газете».

Он отметил, что российские органы опеки простроены на основе «ювенальных подходов» западных стран. «Мы считаем, что ложные доносы на семью — это один из значимых элементов ювенального пазла», — заявил политик. По его словам, цель государства — охранять семью, а не пытаться лишить граждан родительских прав и «творить прочую чушь».

Ранее в Госдуме назвали недопустимым возвращение налога на бездетность. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что это дискриминация в отношении людей, у которых нет детей.

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      Марина Совина
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