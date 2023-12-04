Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:42, 4 декабря 2023Среда обитания

В российском городе продадут баню за 51,5 миллиона рублей

Старейшую баню-памятник продадут в Перми за 51,5 миллиона рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Перми выставили на продажу одну из старейших городских бань. Объект является памятником архитектуры регионального значения и продается вместе с земельным участком за 51,5 миллиона рублей, сообщает Ura.ru.

Баня в российском городе названа в честь мещанки Екатерины Кашиной и располагается по адресу улица Монастырская, 19. Площадь объекта составляет 786 квадратных метров. Там есть водоснабжение и водоотведение, а в прошлом году были проведены работы по замене кровли, окон, реставрации фасадов здания, установке дренажа и благоустройству территории. В здании имеется три входа.

«На сегодня это единственный сохранившийся в первозданном виде объект коммунальной инфраструктуры рубежа XIX-XX веков. В последние годы в здании находилось конструкторское бюро», — написано в объявлении о продаже. Отмечается, что в 2020 году баня была включена в инвентаризационную ведомость обанкротившегося юрлица, а через год — выставлена на продажу за 36,9 миллиона рублей.

Ранее обычный деревянный дом в Самаре выставили на продажу за четыре миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Российские власти подтвердили гибель генерала на СВО. Он был награжден орденом Мужества

      Названы самые популярные исполнители 2023 года

      Пенсионерка продала квартиру в центре Москвы и отдала миллионы аферистам

      Басков рассказал о нужде в деньгах из-за ремонта

      Москвичам назвали дату прихода 20-градусных морозов

      Парламент России подготовил обращение к ООН о нарушении Украиной прав ребенка

      В Госдуме призвали публично наказывать за доносы на семьи

      Ликвидацию крупнейшего застройщика Китая отложили

      Названо возможное последствие увеличения срока службы по призыву в России

      Внимательная кошка спасла 64 кошки и хозяев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости