В российском городе продадут баню за 51,5 миллиона рублей

Старейшую баню-памятник продадут в Перми за 51,5 миллиона рублей

В Перми выставили на продажу одну из старейших городских бань. Объект является памятником архитектуры регионального значения и продается вместе с земельным участком за 51,5 миллиона рублей, сообщает Ura.ru.

Баня в российском городе названа в честь мещанки Екатерины Кашиной и располагается по адресу улица Монастырская, 19. Площадь объекта составляет 786 квадратных метров. Там есть водоснабжение и водоотведение, а в прошлом году были проведены работы по замене кровли, окон, реставрации фасадов здания, установке дренажа и благоустройству территории. В здании имеется три входа.

«На сегодня это единственный сохранившийся в первозданном виде объект коммунальной инфраструктуры рубежа XIX-XX веков. В последние годы в здании находилось конструкторское бюро», — написано в объявлении о продаже. Отмечается, что в 2020 году баня была включена в инвентаризационную ведомость обанкротившегося юрлица, а через год — выставлена на продажу за 36,9 миллиона рублей.

Ранее обычный деревянный дом в Самаре выставили на продажу за четыре миллиарда рублей.