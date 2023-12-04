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19:58, 4 декабря 202369-я параллель

В самом северном поселке России открыли вакансию с зарплатой в 120 тысяч рублей

В поселке Диксон появилась вакансия инженера с зарплатой в 120 тысяч рублей

Фото: Роберт Прасценис / РИА Новости

В Диксоне Красноярского края, самом северном населенном пункте России, открыли вакансию инженера с зарплатой в 120 тысяч рублей. Об этом сообщается на портале «Работа России».

В описании вакансии говорится, что сотрудника ждет работа в службе электросветотехнического обеспечения полетов местного аэропорта. Инженеру предстоит поддерживать исправность электроустановок, оборудования, проводить техобслуживание, контролировать работы на электроустановках и расход электроэнергии в точках учета.

Работнику предлагают вахтовый график работы. «Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, вахта — район Крайнего Севера. Доставка до места работы с пункта сбора, проживание за счет работодателя, обеспечение средствами индивидуальной защиты», — говорится в описании вакансии.

Ранее сообщалось, что с сентября по ноябрь 2023 года число рабочих предложений с зарплатой свыше 100 тысяч рублей увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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      Марк Леонов
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