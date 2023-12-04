В Северной Осетии пройдет международный фольклорный фестиваль

Международный фольклорный фестиваль «Арфæ» состоится в Северной Осетии

В Северной Осетии в рамках Года осетинской «Нартиады» состоится международный фольклорный фестиваль «Арфæ». Об этом пишет портал «15-й Регион».

Мероприятие будет проходить с 10 по 13 декабря. По данным издания, в фестивале примут участие творческие коллективы из регионов СКФО, Южной Осетии и Абхазии.

В программе представлено три номинации: «Музыкальный фольклор», «Инструментальное творчество» и «Хореография». В рамках фестиваля в некоторых районах республики пройдут совместные концерты приглашенных участников и творческих коллективов районов республики.

Более того, 11 декабря местный Минкульт совместно с Северо-Осетинским институтом гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева ВНЦ РАН проведут круглый стол «Фольклор в современном мире: традиции и инновации».

Ранее в декабре сообщалось, что правительство России выделит почти 2 миллиарда рублей на развитие сельских территорий Северной Осетии. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.