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16:51, 4 декабря 2023Моя страна

В Северной Осетии пройдет международный фольклорный фестиваль

Международный фольклорный фестиваль «Арфæ» состоится в Северной Осетии

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Северной Осетии в рамках Года осетинской «Нартиады» состоится международный фольклорный фестиваль «Арфæ». Об этом пишет портал «15-й Регион».

Мероприятие будет проходить с 10 по 13 декабря. По данным издания, в фестивале примут участие творческие коллективы из регионов СКФО, Южной Осетии и Абхазии.

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В программе представлено три номинации: «Музыкальный фольклор», «Инструментальное творчество» и «Хореография». В рамках фестиваля в некоторых районах республики пройдут совместные концерты приглашенных участников и творческих коллективов районов республики.

Более того, 11 декабря местный Минкульт совместно с Северо-Осетинским институтом гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева ВНЦ РАН проведут круглый стол «Фольклор в современном мире: традиции и инновации».

Ранее в декабре сообщалось, что правительство России выделит почти 2 миллиарда рублей на развитие сельских территорий Северной Осетии. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

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      Фариза Бацазова
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