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16:28, 4 декабря 2023Мир

В Великобритании предложили Зеленскому бежать с Украины

Политик Гэллоуэй счел бегство единственным вариантом спасения Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Среди политических кругов растет недовольство Владимиром Зеленским и единственным вариантом его спасения может стать бегство. Об этом заявил британский политик Джордж Гэллоуэй своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Ему повезет, если ему удастся бежать из страны живым», — рассказал Гэллоуэй.

Он также отметил, что все больше украинских политиков критикует украинского лидера и сомневается в правильности его курса. В частности, Гэллоуэй напомнил, что даже супруга Владимира Зеленского не поддерживает возможность его участия в президентских выборах 2024 года.

Ранее Гэллоуэй в интервью Global Times рассказал о поворотном моменте в конфликте на Украине. По его мнению, Россия сомнет Вооруженные силы страны, если Киев откажется от переговоров. Эксперт отметил, что некоторые украинские подразделения, по всей видимости, отводятся назад и прекращают боевые действия, остальные, по его мнению, последуют за ними.

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      Максим Габриелян
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