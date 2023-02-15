В Британии рассказали о поворотном моменте в конфликте на Украине

Британский политик Гэллоуэй заявил, что РФ сомнет ВСУ, если Киев откажется от переговоров

Британский политик Джордж Гэллоуэй в интервью Global Times рассказал о поворотном моменте в конфликте на Украине. По его мнению, Россия сомнет Вооруженные силы страны (ВСУ), если Киев откажется от переговоров.

Эксперт отметил, что некоторые украинские подразделения, по всей видимости, отводятся назад и прекращают боевые действия, остальные, по его мнению, последуют за ними.

«Если нет, их сомнут российские вооруженные силы, вероятно, в считаные дни, даже не недели», — заявил Гэллоуэй.

Он отметил, что от поражения Киев могут спасти только переговоры, однако существует препятствие для дипломатического урегулирования — «вступление» НАТО на территорию страны.

Политик добавил, что предварительным условием является не только отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс, но и гарантии того, что в государстве не будет его оружия, личного состава или геостратегического мировоззрения.

Ранее обозреватель журнала American Thinker (AT) Александр Марковский рассказал, Украина рискует превратиться в пустыню из-за желания киевских властей вступить в НАТО. По его словам, это «ошибка исторического масштаба».

