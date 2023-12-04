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16:55, 4 декабря 2023Мир

В водах Японии обнаружены останки экипажа разбитого конвертоплана ВВС США

WSJ: в территориальных водах Японии нашли останки экипажа конвертоплана ВВС США

Фото: Kyodo / Reuters

В территориальных водах Японии обнаружили останки экипажа конвертоплана Военно-воздушных сил (ВВС) США Osprey. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Японские экстренные службы, нашли тела пяти из восьми находившихся на борту конвертоплана членов экипажа, их личности не разглашаются.

Ранее стало известно, что Osprey потерпел крушение недалеко от островов Якусима. Япония поддерживает контакты с США по инциденту и направила патрульные катера и самолеты на место падения конвертоплана.

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      Глеб Бажуткин
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