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00:34, 4 декабря 2023Наука и техника

В Японии открылся крупнейший термоядерный реактор

В Японии открыли крупнейший экспериментальный токамак JT-60SA

Кадр: Naka QST / YouTube

В Японии был открыт крупнейший в мире на сегодняшний день экспериментальный термоядерный реактор. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Целью реактора JT-60SA является исследование термоядерного синтеза как безопасного и безуглеродного источника чистой энергии. Он относится к токамакам — тороидальным установкам для магнитного удержания плазмы, нагретой до 200 миллионов градусов по Цельсию.

JT-60SA представляет собой совместный проект Европейского Союза и Японии и является предшественником Международного термоядерного экспериментального реактора (ITER), запуск которого отложили пока до 2025 года. Конечной целью обоих проектов является получение энергии за счет слияния ядер водорода в гелий подобно тому, как это происходит на Солнце.

В основе работы ITER и JT-60SA будет лежать термоядерная реакция слияния изотопов водорода, дейтерия и трития с образованием гелия и высокоэнергетического нейтрона. Для этого дейтерий-тритиевая смесь должна быть нагрета до температуры более 100 миллионов градусов, что в пять раз превышает температуру Солнца.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики США объявило о достижении безубыточного термоядерного воспламенения в Ливерморской национальной лаборатории в ходе эксперимента, проведенного 5 декабря 2022 года. Однако при этом использовалось не магнитное удержание плазмы, а метод инерциального управляемого термоядерного синтеза, когда реакция инициируется путем теплового сжатия мишеней размером с булавочную головку с помощью лазеров.

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      Александр Еникеев
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