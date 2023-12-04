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02:53, 4 декабря 2023Мир

Во Франции предупредили Зеленского об опасности со стороны США

Филиппо: США обвинят в неудаче Зеленского, после чего бросят его и уничтожат
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

США переложат ответственность за неудачи на президента Украины Владимира Зеленского и уничтожат его, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцести X.

Так он отреагировал на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга «готовиться к плохих новостям с Украины». По словам политика, США поступят с украинским лидером так же, как поступали всегда. «Глубинное государство делает то, что делает всегда: оно создает марионетку, затем бросает ее и уничтожает», — отметил он.

Кроме того, Филиппо вновь раскритиковал военную и финансовую помощь Украине, подчеркнув, что необходимо ее прекратить.

Ранее генсек НАТО назвал критической ситуацию на поле боя для Украины. Он также предупредил, что она может ухудшиться из-за нехватки помощи со стороны Запада. «Нам нужно готовиться к плохим новостям», — добавил Столтенберг.

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      Марина Совина
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